Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı seralarında, bitki yetiştirilmesinde aeroponik ve Nesnelerin İnterneti teknolojisi uygulanıyor. Burada topraksız yetiştirilen sebzeler; nemin, sıcaklığın ve ışığın uzaktan kontrol edilebildiği ve farklı büyüme aşamalarındaki bitkilerin özel ihtiyaçlarına göre ayarlanabildiği denetimli bir ortamda büyütülüyor.

Bitkileri toprak kullanılmadan kökleri havada asılı bir şekilde özel raflarda yetiştirmek anlamına gelen aeroponik tekniğinde bitkilere gerektiğinde gübreleme solüsyonu veriliyor ve bu teknik uygun şekilde uygulandığı zaman önemli ölçüde arazi tasarrufu sağlanabiliyor ve işçilik maliyetleri azaltılabiliyor.

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında, bitkiler toprak kullanılmadan kökleri havada asılı bir şekilde özel raflarda yetiştiriliyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bai Bin/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında bir personel sebze fidelerini kontrol ediyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında çalışanlar, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında çalışan personel görülüyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Xinhua / Güncel