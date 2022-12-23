Çin'de Yaşayan Yabancılar: Geleneksel Çin Tıbbı Kovid-19 ile Mücadelede Yardımcı Oluyor

Geleneksel Çin Tıbbı'nın, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisi üzerindeki benzersiz etkisi birçok kişi tarafından kabul ediliyor.

Geleneksel Çin Tıbbı'nın, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavisi üzerindeki benzersiz etkisi birçok kişi tarafından kabul ediliyor.

Çin'de yaşayan bazı yabancılar, koronavirüs deneyimlerini paylaştılar ve geleneksel Çin tıbbının salgınla mücadelede oynadığı önemli rolden övgüyle bahsettiler.

SES 1 (İngilizce): YULİA TEMELİDİ, Tsinghua Üniversitesi'nde okuyan Rus öğrenci:

"Geleneksel Çin Tıbbı'nın virüsle savaşmada gerçekten önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Kaldığım öğrenci yurdunda küçük bir sağlık seti bulunduruyorum. Bu sağlık seti, başım veya midem ağrıdığında ya da sadece hafif bir ateşim olduğunda bana çok yardımcı oldu. Ayrıca (Omicron enfeksiyonundan) iyileşmem sırasında, gerçekten bana çok yardımcı oldu.

Bu yüzden sağlık setimde bu üç tür geleneksel ilacın olduğunu gördüm. Bunlar gerçekten çok yardımcı oldular, özellikle de boğazım konusunda.

Ayrıca ilacın bir kısmını en iyi arkadaşıma dahi verdim. Bunun gerçekten de yararlı olduğunu düşündü. Geleneksel Çin Tıbbı'nın onun açısından gerçekten bir tür sihir olduğunu düşünüyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Rusya'daki arkadaşlarım Geleneksel Çin Tıbbı'nı daha da fazla benimsediler."

SES 2 (İngilizce): MUHAMMAD WASİM ASİM, Shenzhen'de yaşayan Pakistanlı gurbetçi:

"Geleneksel Çin Tıbbı'nın üretiminde kullanılan ana malzeme doğal şifalı bitkiler. Bunlar pek çok hastalığa karşı gerçekten etkililer. Akupunktur, yakı, hacamat gibi birçok Geleneksel Çin Tıbbı tekniği var. Dolayısıyla mevcut aşı ve bu Geleneksel Çin Tıbbı ile Çin ve Batı tıbbı formülünün karışımı, Çin'deki virüsün kontrolünde gerçekten büyük rol oynuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)