Çin'de Üretilen Bisikletler Küba'da Üniversite İçi Seyahatte Kullanılıyor

Küba'nın başkenti Havana'da kamusal ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı popülerlik kazanmaya devam ederken, şehirdeki bir üniversitede yeni bir hizmet başlatıldı.

Küba'nın başkenti Havana'da kamusal ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımı popülerlik kazanmaya devam ederken, şehirdeki bir üniversitede yeni bir hizmet başlatıldı.

Girişim, InteliForja grubundan özel girişimciler ve Havana'daki İl Ulaştırma Müdürlüğü tarafından yönetiliyor.

Girişim 2022'nin Aralık ayında Havana Jose Antonio Echeverria Teknoloji Üniversitesi'nde (CUJAE) deneme aşamasında başlatıldı ve bu yıl Ocak ayında resmi olarak hizmete girdi.

Hizmete sunulan yaklaşık 300 bisiklet Çin'de üretildi.

SES 1 (İspanyolca): LUİS SARMİENTO, Proje yöneticisi

"Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Bisiklet kullanmak çok sağlıklı bir ulaşım yöntemi. Şu anda ülkemizde, özellikle de CUJAE üniversite camiasında yaşadığımız bir ulaşım sorununu çözüyoruz."

SES 2 (İspanyolca): ERİEL RİEO, Üniversite öğrencisi

"Bu ulaşım için mükemmel bir çözüm çünkü bu bisikletlerle sabahları üniversiteye gitmemiz sadece 10 dakikamızı alıyor. Son derece hızlı. Üstelik bu on dakikada egzersiz de yapmış oluyorsunuz. Çok olmasa da egzersiz egzersizdir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor. (XHTV)