Çin'de Tünel Köprüsü Çöktü, 6 Kişi Hayatını Kaybetti

ÇEKİM TARİHİ: 3 Ağustos 2024

1. Tünel köprüsünden çeşitli görüntüler

2. Araçların çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan bir otoyol üzerindeki iki tüneli birbirine bağlayan bir köprü Cumartesi günü ani bir çamur kaymasının ardından çöktü. Olayda toplam 6 kişiyi taşıyan üç araç köprüden aşağı düştü.

Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla bir kişi kurtarılırken, kayıp beş kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ganzi Tibet Özerk İli'nin tanıtım departmanına göre, bir otoyol üzerindeki iki tüneli birbirine bağlayan köprü Cumartesi günü saat 03.30 sularında Ya'an-Kangding otoyolunun Kangding şehri ile Luding ilçesi arasındaki bölümde çöktü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor. (XHTV)