Çin'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çongçing'de bir sürücünün trafikteki tartışma sonrası yayaların üzerine aracını sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Çin'in güneyindeki Çongçing şehrinde, trafikte yaşanan tartışma sonrası bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Çongçing şehri Banan ilçesi Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, soyadının "Şiong" olduğu belirtilen 38 yaşındaki sürücü, bir siteye yük indiren aracın yolu kapadığı gerekçesiyle araç sahibi ve çevredekilerle tartıştı.

Yol kenarında bekleyen site sakinleri sürekli korna çalması nedeniyle sürücüye tepki gösterirken, çıkan tartışmanın ardından aracıyla zorla yoldan geçmeye çalışan sürücü kalabalığın arasına daldı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Araçlı saldırılar

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleri yaşayan kişilerin kamuya açık yerlerde araçlarını kalabalığın üzerine sürerek yaptığı saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım 2024'te bir kişinin aracını açık havadaki spor merkezinde yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.

Hunan eyaletinde de 19 Kasım 2024'te bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarpan araç, aralarında öğrencilerin ve velilerin olduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
LGS sona erdi! İşte sorular ve cevaplar

Maraton sona erdi! İşte LGS cevap anahtarı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.