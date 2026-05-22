Çin'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Popülasyonlarındaki Artış Devam Ediyor

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, ülkede nesli tükenme tehlikesi altındaki 200'den fazla yabani hayvan türünün yeniden çoğalmaya başladığını ve 100'den fazla bitki türünün acil koruma altına alındığını açıkladı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biri olan Çin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yaban hayatındaki popülasyonlarında son yıllarda istikrarlı bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

İdareden cuma günü 2026 Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, ülke genelinde nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 200'den fazla yabani hayvan türünün yeniden çoğalma sürecine girdiği, nesli tükenmekte olan 100'den fazla yabani bitki türünün ise acil koruma altına alındığı belirtildi.

Veriler, karada yaşayan yaklaşık 3.100 omurgalı hayvan türü ile 39.000'den fazla yüksek yapılı bitki türüne ev sahipliği yapan Çin'in, biyoçeşitlilik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını gösteriyor.

Kaynak: Xinhua
