Çin'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Popülasyonlarındaki Artış Devam Ediyor

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, dünyanın biyoçeşitlilik açısından en zengin ülkelerinden biri olan Çin'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin yaban hayatındaki popülasyonlarında son yıllarda istikrarlı bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

İdareden cuma günü 2026 Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, ülke genelinde nadir bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 200'den fazla yabani hayvan türünün yeniden çoğalma sürecine girdiği, nesli tükenmekte olan 100'den fazla yabani bitki türünün ise acil koruma altına alındığı belirtildi.

Veriler, karada yaşayan yaklaşık 3.100 omurgalı hayvan türü ile 39.000'den fazla yüksek yapılı bitki türüne ev sahipliği yapan Çin'in, biyoçeşitlilik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını gösteriyor.

