Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar

HANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çiftçiler Lixia gününde tarlalarda çeşitli tarım faaliyetleri yürüttüler.

HANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de çiftçiler Lixia gününde tarlalarda çeşitli tarım faaliyetleri yürüttüler. Lixia, Çin'in geleneksel ay takviminin yedinci güneş terimi ve yazın başlangıcını ifade ediyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da bir çilek tarlasında bir çiftçi Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Wangwang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Huai'an şehrinin Hongze bölgesindeki Sanhe kasabasındaki bir tarlada çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wan Zhen/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Congjiang ilçesine bağlı Jiabang kasabasının Dangniu köyünde bir çeltik tarlasının teraslarında çiftçiler Lixia gününde, yani yazın başlangıcında çalışırken görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Lu Zhongnan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Çiftçi, Tarım, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title