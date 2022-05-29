Çin'de İnsansız Tarım - Haberler

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Çin'de İnsansız Tarım

Xinhua - Güncel
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Çin'de İnsansız Tarım

YİNCHUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, akıllı gübreleme ve sulama sistemleri ve tarım drone'ları ile donatılmış makineler kullanılan Ningxia Devlet Çiftliği bünyesindeki insansız çiftlikler, Çin'in Ningxia bölgesinde modern tarımsal kalkınmanın bir modeli haline geldi.

YİNCHUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, akıllı gübreleme ve sulama sistemleri ve tarım drone'ları ile donatılmış makineler kullanılan Ningxia Devlet Çiftliği bünyesindeki insansız çiftlikler, Çin'in Ningxia bölgesinde modern tarımsal kalkınmanın bir modeli haline geldi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte Beidou Navigasyon Uydu Sistemi ile donatılmış bir tarım makinesi çalışırken görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)

'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte Beidou Navigasyon Uydu Sistemi ile donatılmış bir tarım makinesi çalışırken görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Yang Zhisen/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısında bulunan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki insansız bir çiftlikte çalışan bir drone görülüyor, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Navigasyon Mayıs Tarım Güncel Haberler

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