Çin'de Gıda Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüdü - Haberler

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Çin'de Gıda Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüdü

Xinhua - Güncel
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Çin'de Gıda Sektörü Yılın İlk Beş Ayında İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, ülkenin gıda sektörünün yılın ilk beş ayında üretim ve satış açısından istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, ülkenin gıda sektörünün yılın ilk beş ayında üretim ve satış açısından istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Bakanlığa göre, katma değerli sanayi üretimi ilk beş ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tarım ve yan gıda işleme sektöründe yüzde 4,1, gıda imalat sektöründe yüzde 4,3 oranında arttı. Alkol, meşrubat ve rafine çay imalatı sektörünün endüstriyel katma değeri de bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde tahıl, petrol ve gıda perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artarak 593,6 milyar yuana (yaklaşık 88,6 milyar ABD doları) ulaştı. İçeceklerin perakende satışları yüzde 10,4 artarken, tütün ve alkolün perakende satışları yüzde 7,8 oranında yükseldi.

Xinhua / Güncel

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