Çin'de Çay Tarımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Çay Tarımı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Çay Tarımı

ENSHİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Xuan'en ilçesine bağlı Heping köyünde bulunan bir çay tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)

ENSHİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Xuan'en ilçesine bağlı Heping köyünde bulunan bir çay tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title