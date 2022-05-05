Çin'de Çay Tarımı
Xinhua - Güncel
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ENSHİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Xuan'en ilçesine bağlı Heping köyünde bulunan bir çay tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)
ENSHİ, 5 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Xuan'en ilçesine bağlı Heping köyünde bulunan bir çay tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)
Xinhua / Güncel