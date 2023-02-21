Çin'de bulunan 2400 yıllık sifonlu tuvalet bulundu

Çin'in Şian kentinde yer alan Yueyang arkeoloji sahasında 2 bin 400 yıllık sifonlu tuvalet bulundu. Bir sarayın içinden çıkan tuvalet, yapıldığı döneme dair izler taşıyor. İlk sifonlu tuvalet, 16. yüzyılda İngiliz saray mensubu John Harington tarafından icat edildiği biliniyor.

CNN'in haberine göre, 2022'nin yaz ayında bulunan 2400 yıllık sifonlu tuvaletin incelenmesi sonuçlandı. Dönemin yöneticilerinin hayatına ilişkin önemli bilgiler içeren tuvalet, araştırmacılar tarafından "lüks ürün" olarak tanımlandı.

YÜKSEK RÜTBELİ YETKİLİLER KULLANMIŞ

Bir sarayın içinde yer aldığı bildirilen tuvaletin, boru aracılığıyla sarayın dışındaki bir çukura bağlandığı düşünülüyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı ve kazı ekibinden Liu Rui, devlet televizyonu CCTV'ye verdiği demeçte, tuvaletin milattan önce 475-221 boyunca ve Han Hanedanı (milattan önce 206 ila milattan sonra 220) dönemi sonlarında yüksek rütbeli yetkililer tarafından kullanıldığını söyledi. Liu, "Sifonlu tuvalet, Çin'in temizliğe verdiği değerin somut bir delilidir." ifadesini kullandı.

İLK ŞİFONLU TUVALET 16. YÜZYILDA İCAT EDİLDİ

Arkeologların, o dönemde insanların ne yediğini tespit etme umuduyla tuvaletin yakınındaki toprağı incelemeye başladığı kaydediliyor. İlk sifonlu tuvalet, 16. yüzyılda İngiliz saray mensubu John Harington tarafından icat edildiği biliniyor.