Çin'de Binlerce Kişi Yi Etnik Grubunun Meşale Festivalini Kutladı
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde binlerce kişi, Yi etnik grubunun meşale festivalini kutlamak ve dans etmek üzere bir araya geldi.
ÇEKİM TARİHİ: 26 Temmuz 2024
KONUM: Bijie, Çin
Yi etnik grubunun meşale festivalini dans ederek kutlayan binlerce kişinin çeşitli görüntüleri
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Bijie kentinde binlerce kişi, Yi etnik grubunun meşale festivalini kutlamak ve dans etmek üzere bir araya geldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bijie'den bildiriyor. (XHTV)