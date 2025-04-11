Çin'de 3D Baskı ile İnşa Edilen Deneysel Bina 22 Günde Tamamlandı
Hubei eyaletinin Yichang kentinde, Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen 3D baskı teknolojisiyle 100 metrekarelik bir ev inşa edildi. İki katlı yapının ana yapısı sadece 22 günde tamamlandı.
YİCHANG, 11 Nisan (Xinhua) -- Drone ile havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yer alan deneysel bir bina görülüyor, 9 Nisan 2025.
Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yürütülen mimari deneyde üç boyutlu baskı teknolojisiyle çalışan bir ev yapım makinesi kullanılarak 100 metrekarelik deneysel bina inşa edildi.
Deneyde 8 metre yüksekliğindeki iki katlı bir binanın ana yapısı sadece 22 günde tamamlandı. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel