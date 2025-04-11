Çin'de 3D Baskı ile İnşa Edilen Deneysel Bina 22 Günde Tamamlandı

YİCHANG, 11 Nisan (Xinhua) -- Drone ile havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yer alan deneysel bir bina görülüyor, 9 Nisan 2025.

Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yürütülen mimari deneyde üç boyutlu baskı teknolojisiyle çalışan bir ev yapım makinesi kullanılarak 100 metrekarelik deneysel bina inşa edildi.

Deneyde 8 metre yüksekliğindeki iki katlı bir binanın ana yapısı sadece 22 günde tamamlandı. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)