Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

Belediye başkanından sendika başkanına yumruk

Çin'de 3D Baskı ile İnşa Edilen Deneysel Bina 22 Günde Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hubei eyaletinin Yichang kentinde, Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen 3D baskı teknolojisiyle 100 metrekarelik bir ev inşa edildi. İki katlı yapının ana yapısı sadece 22 günde tamamlandı.

YİCHANG, 11 Nisan (Xinhua) -- Drone ile havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde yer alan deneysel bir bina görülüyor, 9 Nisan 2025.

Çin Üç Boğaz Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yürütülen mimari deneyde üç boyutlu baskı teknolojisiyle çalışan bir ev yapım makinesi kullanılarak 100 metrekarelik deneysel bina inşa edildi.

Deneyde 8 metre yüksekliğindeki iki katlı bir binanın ana yapısı sadece 22 günde tamamlandı. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.