Çin Cumhurbaşkanı Xi, Singapur Başbakanı Lee ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi, 31 Mart 2023. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Çin ve Singapur'u işbirliğinin önemli ortakları olarak kutlayan Xi, iki ülke arasındaki ilişkinin ileriye dönük, stratejik ve inandırıcı olduğunu ve yalnızca iki ülkenin kalkınmasına ve gençleşmesine güçlü bir destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölgedeki ülkeler için de bir nirengi noktası oluşturduğunu söyledi.

Xi, Lee'nin ziyareti ile, iki tarafın ikili ilişkileri çok yönlü, yüksek kaliteli, geleceğe yönelik bir ortaklığa yükselttiğini söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, Singapur Başbakanı'nın ülkeyi ziyaretinin, ikili ilişkilerin gelecekteki gelişimi için bir rota çizdiğini kaydetti.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin'in Singapur tarafıyla stratejik iletişimi güçlendirmeye, stratejik uyumu derinleştirmeye ve "yüksek kaliteyi" Çin-Singapur işbirliğinin en belirgin özelliği haline getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Xi, Singapur'un, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında Çin'in reform ve açılımına en çok dahil olan ve çıkarları Çin ile en yakından bütünleşen ülke olduğuna işaret etti. Xi, Çin'in Singapur ve işbirliğine hazır diğer ülkeler ile önemli fırsatları paylaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünyada bir asırdır görülmeyen hızlanan değişimlerin zemininde Xi, Asya ülkelerinin bölgede güçlükle kazanılan sağlam kalkınma ivmesini sürdürmesi, bölgenin barış payını ortaklaşa koruması ve ekonomik küreselleşmenin doğru yönünü sürdürmesi ve zorbalığa, ayrışmaya ve bölgesel ekonomik entegrasyon ve tedarik ve endüstriyel zincirlerin kopartılmasına kesin olarak karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Xi, "Hiçbir ülkenin Asya halklarını daha iyi ve daha mutlu bir yaşam sürdürme hakkından mahrum bırakmasına izin verilmemeli" dedi.

Başbakan Lee ise Çin ekonomisinin dayanıklılığına olan güvenini dile getirdi ve ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Lee, Singapur ve diğer komşu ülkelerin Çin ile ekonomik işbirliğini daha da derinleştirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Lee, Singapur tarafının, "bağlanabilirlik" gibi büyük projelerde işbirliğini teşvik etmek ve Çin'in devam eden açılımını ve Singapur'un Çin ile işbirliğini daha da derinleştirme taahhüdüne dair açık bir mesaj göndermek için Singapur-Çin serbest ticaret anlaşmasını yükseltme müzakerelerini tamamlama fırsatını değerlendirmek için en kısa sürede yeni Çin hükümeti ile çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Lee, dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin dünyada tek bir Çin olduğunu kabul ettiğine ve tek Çin politikası temelinde Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekti.

Lee, Taiwan sorununun Çin'in iç meselesi olduğunu ve "Bugün Ukrayna, yarın Taiwan" sloganının öngörülemeyecek ve ciddi sonuçlara yol açacağını söyledi.

İki taraf ayrıca büyük ülke ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.