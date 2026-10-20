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Çin Başbakanı Li, Duşanbe'de İranlı Arif ile Ortadoğu'yu görüştü

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Çin Başbakanı Li, Duşanbe'de İranlı Arif ile Ortadoğu'yu görüştü
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Çin Başbakanı Li Qiang, Duşanbe'de İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ile görüştü. Li, Shanghai İşbirliği Örgütü toplantısı sırasında Xi'nin önerileri doğrultusunda Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

DUŞANBE, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu önemli inisiyatif ve öneriler doğrultusunda Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Li, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Hükümet Başkanları Konseyi'nin 25. toplantısı sırasında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile bir araya geldi. Li, pazartesi günkü görüşmede, barışı teşvik etmek ve diyaloğu desteklemek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

Ortadoğu'daki durumun yılın başından bu yana çalkantılı olduğuna dikkat çeken Li, Cumhurbaşkanı Xi'nin bölgede barış ile istikrarın korunması ve teşvik edilmesine yönelik dört önerinin yanı sıra bölgenin ortak güvenliğinin tesisine ilişkin de dört maddelik bir teklif sunduğunu hatırlattı. Li, bu önerilerin bölge ülkeleri ve uluslararası toplumda geniş yankı bulduğunu dile getirdi.

Tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Li, bölgede barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesine katkıda bulunmak üzere ilgili tüm tarafları barıştan yana olmaya, diyalog ve müzakerelere en kısa sürede yeniden başlamaya ve anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırdı.

Arif ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, her düzeyde yakın temasları sürdürmeye, çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini güçlendirmeye, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu artırmaya ve İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının sürdürülebilir ve derinlemesine gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak çok taraflılığı istikrarlı şekilde desteklediğini ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Arif, bu tutumu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Çin'in barışı teşvik etme ve çatışmalara son vermeye yönelik kararlı çabalarını da takdir ettiklerini belirten Arif, Xi'nin Ortadoğu'da barış ve güvenliğin tesisine katkıda bulunmak amacıyla ortaya koyduğu önemli öneri ve inisiyatifleri memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Çatışmalar ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözümünden yana olduklarını kaydeden Arif, en kısa sürede İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönülmesi ve bölgede barış ile istikrarın bir an önce tesis edilmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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