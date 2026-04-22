Çinli Bilim İnsanları, Ay Yüzeyinde Sera İnşa Etmeyi Planlıyor

Çinli bilim insanları, Ay yüzeyinde dayanıklı bir sera inşa ederek gezici araçların ve robotların zorlu Ay koşullarına daha iyi dayanmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu çalışma, uzun süreli Ay keşif görevleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Ay keşfi üzerinde çalışan Çinli ekip, Ay yüzeyinde bir sera inşa edilmesine yönelik araştırmalar yürütmeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nde görevli kıdemli uzay mühendisi Wang Qiong, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, ekibin Ay yüzeyi inşaat teknolojilerinden yararlanarak Ay'daki gezici araç ve robotların zorlu Ay gecesi koşullarına daha iyi dayanmasını sağlayacak bir sera kurmayı hedeflediğini söyledi.

Wang, sıcaklıkların eksi 200 santigrat dereceye kadar düştüğü ve yaklaşık 14 gün süren Ay gecesinin ciddi zorluklar barındırdığını belirterek, Ay keşif programının uzun süreli görev aşamasına ilerlediği bir dönemde böyle bir seranın önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Aynı zamanda Chang'e-6 görevinde baş tasarımcı yardımcısı olarak da görev yapan Wang, görev kapsamında Dünya'ya getirilen örnekleri inceleyen Çinli bilim insanlarının, birçok büyük bilimsel atılım gerçekleştirdiğini ve Ay'ın karanlık yüzünün evrimsel tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

25 Haziran 2024 tarihinde Çin'in kuzeyine iniş yapan Chang'e-6 keşif aracının dönüş modülü, Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek getirmişti. Bu olay, insanlık tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua
