Çin Anakarası, Lai Ching-te'nin Esvatini Ziyaretini Sert Dille Eleştirdi

Güncelleme:
BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ısrarcı bir ayrılıkçı tutum izlediğini ve "tam bir sorun çıkarıcı" olduğunu söyledi.

Chen açıklamayı, Lai'nin Esvatini'ye düzenlediği gizli ziyaretle ilgili soru üzerine yaptı.

Birçok ülkenin Lai'nin charter uçağına hava sahasını kullanma izni vermeyi reddettiğini vurgulayan Chen, Taiwan'da depremin şoku henüz atlatılamamışken, Lai'nin bir Esvatini uçağıyla gizlice bu yolculuğa çıkmakta mahzur görmediğini ifade etti.

Chen, tek Çin ilkesine bağlı kalmanın uluslararası toplumun ortak arzusu ile karşı konulamaz tarihsel eğilimi temsil ettiğini yineledi.

Lai'nin "özenle uydurduğu sözde diplomatik başarılara" işaret eden sözcü, bunların Lai'yi dünyanın gözünde alay konusu haline getiren önemsiz numaralardan ibaret olduğunu belirtti.

Sözcü, Çin'in ulusal yeniden birleşme hedefinin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
