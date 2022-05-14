Cimer, Işid'liler Hakkındaki Bilgileri; Kanunun 'Devlet Sırrının' da Yer Aldığı Dördüncü Bölümü Kapsamında Saydı

GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye'de yakalanan IŞİD'liler hakkında kaç dava açıldığı gibi soruları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden dahi iletilse "devlet sırrı ve istihbarata ilişkin bilgi, belge" kapsamında değerlendirerek yanıtsız bıraktı.

Türkiye'deki IŞİD davalarında kaç kişinin ceza aldığı, kaç IŞİD'linin yakalandığına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) yöneltilen sorular, önce İçişleri Bakanlığı'na oradan da Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'na yönlendirildi.

CİMER aracılığıyla sorulan bu sorulara, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan tek cümlelik olumsuz yanıt verildi. TEM Daire Başkanlığı'nın yanıtı şöyle:

"Yapılan inceleme neticesinde başvurunuzun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 4. bölümü kapsamında olduğu değerlendirilmiştir."

"BİLGİ EDİNMENİN SINIRLARI"

TEM Daire Başkanlığı'nın atıf yaptığı 4982 sayılı Kanun'un "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları"nı düzenleyen 4. Bölüm'de kapsam dışı tutulan konular şöyle sıralanıyor:

"Yargı denetimi dışında kalan işlemler, Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler, Özel hayatın gizliliği, Haberleşmenin gizliliği, Ticari sır, Fikir ve sanat eserleri, Kurum içi düzenlemeler, Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, Tavsiye ve mütalaa talepleri."

YANIT BEKLEYEN IŞİD SORULARI

CİMER ve İçişleri Bakanlığı'nın yanıtsız bıraktığı sorular şöyle:

" Türkiye'de şu ana kadar IŞİD tarafından kaç saldırı gerçekleştirildi, saldırılarda kaç kişi yaşamını yitirdi? Türkiye genelinde IŞİD'liler hakkında açılan dava sayısı kaçtır? Kaç IŞİD'li örgüt üyeliğinden yargılanıyor ve kaçı ceza aldı? IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin kaç kişi ceza aldı? Halen aranan IŞİD'li sayısı kaçtır? IŞİD örgütüne ilişkin ana dava açıldı mı? IŞİD saldırılarına ilişkin yargılanan kamu görevlisi sayısı kaç, bunlardan kaçı ceza aldı?"