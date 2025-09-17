Çilimli'de Mevsimlik Tarım İşçilerine Sağlık Taraması ve Motosiklet Denetimi
Düzce'nin Çilimli ilçesinde, mevsimlik tarım işçileri sağlık taramalarından geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, eksik aşılar tamamlandı ve çeşitli sağlık konularında eğitim verildi. Ayrıca, motosikletlere yönelik denetimler yapıldı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramaları yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ile Çilimli Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde yürütülen saha çalışmasında mevsimlik tarım işçileri, yaşam alanlarında ziyaret edildi.
Kapsamlı taramadan geçirilen işçilerin eksik aşıları, aile sağlığı merkezleriyle koordineli şekilde tamamlandı, çeşitli hastalıklar, çevre sağlığı ve su güvenliği konularında da eğitim verildi.
Trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimi yapıldı
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Trafiğe kapalı bölgelerde kurallara aykırı sürüş yapanlar ile park halindeki motosikletler tespit edilerek ilgili kanun maddeleri uyarınca işlem yapıldı.
Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirterek, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.