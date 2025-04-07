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Çıldır Gölü'ndeki Buzlar Çözülmeye Başladı

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında oluşan buzları, havaların ısınması ve rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı. Göl yüzeyindeki buz kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, balıkçılar avlanmak için delikler açıyor. Çıldır Gölü, yaz aylarının yaklaşmasıyla dev buz kalıntıları ile dolu.

Çıldır Gölü, çözülmeye başladı

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 50 santimetreye ulaşan buzları havaların ısınması ve rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyinde aralık ayında hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15-20 dereceye kadar düşmesiyle yüzeyi tamamen donmaya başlıyor. Çıldır Gölü'nde balıkçılar buz kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşması nedeniyle küçük delikler açarak Eskimo usulü avlanabiliyor. Kış boyu yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde festivaller düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin üzerine çıktığı ve atlı kızaklarla gezinti yapılan göl bu yıl geç de olsa havaların ısınması ile birlikte nisan ayında çözülmeye başladı. Sıcaklıkların artması ve rüzgarın da etkisiyle yüzeyi erimeye başlayan Çıldır Gölü'nün kıyısında dev buz kalıntılarının oluştuğunu söyleyen ve göl kıyısında balıkçı restorantı bulunan Canılgın Uzunkaya, "Çıldır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Çözülen buzlar rüzgarın etkisiyle kıyıya vurdu. Çıldır Gölü'nün buzları tamamen çözülmedi ama yavaş yavaş çözülüyor. Kıyıya vuran buz kütlelerinin kalınlığı da 60-70 santimetre civarında" dedi.

Çıldır Gölü'ndeki Buzlar Çözülmeye Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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