Çıldır Gölü'nde Sinek İstilasına Dikkat!

Çıldır Gölü'nde Sinek İstilasına Dikkat!
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Ardahan'da Çıldır Gölü çevresinde 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişiyi rahatsız etmeye başladı. Bölge halkı, sineklerin yoğun sağanak yağış dönemlerinde daha fazla ürediğini belirtiyor.

Çıldır Gölü'nde sinek istilası

ARDAHAN - Havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü çevresi 'göl sineği' olarak da bilinen kronomid sineklerin istilasına uğradı.

Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan ve hortum görüntüsünü andıran milyonlarca 'göl sineği', bölgeyi ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de bıktırdı. Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına yon yıllarda sürekli şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Genellikle göl kıyısındaki sazlık alanlarında yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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