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Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi
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Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut dün gözaltına alındı, bugün adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Bulut, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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