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CHP mahalle temsilciğine saldırıda bulunan şüpheli, gözaltına alındı (2)

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SERBEST KALDIKocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST KALDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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