CHP Lideri Özgür Özel, Nurullah Efe Ankut'a Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut için geçmiş olsun dileklerini iletti. Ankut, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklama talebiyle Hakimlik'e sevk edildi.

