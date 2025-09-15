CHP Lideri Özgür Özel, Nurullah Efe Ankut'a Destek Verdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı evinde gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut için, HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek olacaklarını bildirdi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gece yarısı evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Ankut hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HKP Lideri Nurullah Efe Ankut için HKP MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Akbina Karaman'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek olacaklarını bildirdi.

Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek'in de Karaman'ı aradığı öğrenildi.

"Muhalefete yönelik baskılara son"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evinden gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut serbest bırakılmalıdır. Muhalefete yönelik baskılara son" ifadesini kullandı.