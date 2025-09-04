CHP Lideri Özgür Özel'den Sivas Kongresi Mesajı

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kongrenin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"106 yıl önce bugün, işgal altındaki bir vatanın bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından biri atıldı. Mandayı ve himayeyi reddeden kararlar, Sivas Kongresi'nde alındı. O kongre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk kongresi oldu. Millet iradesinin, bağımsızlık aşkının ve demokrasiye inancın en güçlü simgesi Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum."

