Özgür Özel'den Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu kazanan Galatasaray'ı sosyal medya üzerinden kutladı ve tüm kulüplere teşekkür etti.
Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajı şöyle:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını en içten dileklerimle kutluyorum."
Sahadaki mücadelesiyle sporumuza değer katan tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA