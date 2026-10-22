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CHP'li vekil Kara, İskenderun Limanı'ndaki bozuk et iddialarını Meclis gündemine taşıdı

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CHP'li vekil Kara, İskenderun Limanı'ndaki bozuk et iddialarını Meclis gündemine taşıdı
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CHP Hatay Milletvekili Kara, İskenderun Limanı'na tonlarca bozuk et sokulduğu iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kara, limandaki etlerin miktarı ve menşei ile denetim ve imha işlemlerine dair bilgi istedi.

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun'a liman üzerinden tonlarca bozuk et sokulduğu iddialarına ilişkin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kara, Yumaklı'dan, " İskenderun Limanı'nda ele geçirilen bozuk etlerin miktarı ve menşei nedir? Olayla ilgili hangi birimler tarafından tutanak tutulmuştur? İskenderun'da son bir yılda deniz veya kara ticareti yoluyla getirilen etlerin ne kadarının bozuk olduğu tespit edilmiş ve imha işlemi gerçekleştirilmiştir?" sorularını yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun'a liman üzerinden tonlarca bozuk et sokulduğu, imha edilmesi gereken etlerin işletmelere dağıtılmaya çalışıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kara, yakalanan etlerin piyasaya sürülmek istenen ya da sürülmüş kaçak etlerin ancak küçük bir bölümü olduğuna dair iddialar ve kuşkular bulunduğunu vurguladı.

Kara, Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Söz konusu olayda İskenderun Limanı'nda ele geçirilen bozuk etlerin miktarı ve menşei nedir? Olayla ilgili hangi birimler tarafından tutanak tutulmuştur? İskenderun'da son bir yılda deniz veya kara ticareti yoluyla getirilen etlerin ne kadarının bozuk olduğu tespit edilmiş ve imha işlemi gerçekleştirilmiştir? İskenderun'daki kasaplar ve restoranların kaçak et kullanıp kullanmadığı konusunda ivedi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi işletmeler hakkında cezai yaptırım uygulanmıştır? Hatay'ın diğer ilçelerinde de bozuk etlerin piyasaya sürüleceğine dair ihbarlar değerlendirilmiş midir? Bu ihbarlar sonucunda gerçek veya tüzel kişilere cezai işlem uygulanmış mıdır? Hatay genelinde, son bir yıl içerisinde, kaç ton bozuk etin piyasaya sürülmesi önlenmiştir? Süreçle ilgili olarak, görevini ihmal eden ya da kötüye kullanan personel ve/veya kurumlar kimlerdir? Bu kişiler ve kurumlar hakkında herhangi bir yasal süreç başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır?"

Kaynak: ANKA
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