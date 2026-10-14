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CHP'li Saraç, Halk TV'ye kayyum atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi

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CHP'li Saraç, Halk TV'ye kayyum atanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Halk TV'ye kayyum atanmasının yanlış ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yayın kuruluşlarının eleştirilebileceğini ancak basın ve ifade özgürlüğü ilkelerinden asla vazgeçilmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Halk TV'ye kayyum atanması yanlıştır ve kabul edilemez. Çünkü basın özgürlüğü vazgeçilmezdir" dedi.

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir yayın kuruluşunun yaptığı haberleri yanlış bulabilir, eleştirebilir ve hukuki yollara başvurabiliriz. Hatta bu yayınlardan dolayı toplumsal linç bile yiyebiliriz ama basın ve ifade özgürlüğü ilkelerinden asla vazgeçmeyiz. Güçlü ve demokratik Türkiye ideali bunu gerektirir. Halk TV'ye kayyum atanması yanlıştır ve kabul edilemez. Çünkü basın özgürlüğü vazgeçilmezdir."

Kaynak: ANKA
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