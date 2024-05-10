CHP'li Deniz Yücel'den MEB'e tepki: 'Bu düpedüz boş kağıda imza attırmaktır'

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda ÇEDES projesi kapsamında "sabır" konusunu işlemek için yaptığı etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği soru önergesine yanıt geldiğini belirterek, "Küçücük çocuklar sınıfta maket tabut başında annesi kaybetmiş gibi ağlatılmış buna da sabır testi denmişti. Biz de MEB Bakanı tarikat sevdası Tekin'e sorularımızı yönelttik. Sorumuza; 'ÇEDES projesi kapsamında yapılacak etkinlikler için sene başında projeye dahil olan öğrenci velileri bilgilendirmiş ve velilerden gerekli izin belgeleri alınmıştır' yanıtı verildi. Velilere açıklama yapılmadan alınan imzalar düpedüz boş kağıda imza attırmaktır" dedi.

Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda ÇEDES projesi kapsamında "sabır" konusunu işlemek için yaptığı etkinliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği soru önergesine yanıt geldiğini söyledi. "Bakanlıktan gelen yanıtın düşündürücü, endişe verici aynı zamanda hukuka aykırı olduğunu" ifade eden Yücel, "Bu düpedüz boş kağıda imza attırmaktır" dedi.

Yücel, şöyle konuştu:

"Şubat ayında Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda ÇEDES projesi kapsamında bir skandal yaşanmıştı. Küçücük çocuklar sınıfta maket tabut başında annesi kaybetmiş gibi ağlatılmış buna da sabır testi denmişti. Biz de MEB Bakanı tarikat sevdası Yusuf Tekin'e sorularımızı yönelttik. Tabut etkinliği sorumuza; ÇEDES projesi kapsamında yapılacak etkinlikler için sene başında projeye dahil olan öğrenci velileri bilgilendirmiş ve velilerden gerekli izin belgeleri alınmıştır yanıtı verildi. Velilerin beklediği ve olması gereken MEB'in çocğuğun üstün yararına, eğitimine katkı sağlayan projeler üretmesidir. Okulda çocuğunu tabut başında ağlatacakları, ağıt yaktıracakları hiçbir velinin aklına gelmez. Bunun pedegoji, psikoloji, eğitim ve sosyoloji bilimlerine aykırı olduğu da ortada. Hiçbir veli evladına travma yaşatacak bir uygulamanın altına imza atmaz. Etkinliğin içeriği hakkında veliler bilgilendirilmeden gelen ifadelerle alınan imzaların da hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklama yapılmadan alınan imzalar düpedüz boş kağıda imza attırmaktır.

"SORULARA KIVIRMADAN NET VE KESİN YANITLAR BEKLİYORUZ"

Soru önergemiz büyük bir ciddiyetsizlikle cevaplandı. Sorularımızı çok daha açık ve net şekilde tekrar soralım; Yusuf Tekin tabut etkinliği sene başında belli miydi? Öğrencilerin annelerinin mezarı başında ağıt yaktıkları bir mizansenle yapacakları etkinlik, ailelere ve velilere açıkça önceden bildirdi mi? Bu etkinliğin çocuklar üzerinde oluşturacağı negatif etki düşünüldü mü? Velilere çocuğunuz ağıt yakacak, tabut başında ağlayacak buna rızanız var mıdır diye açık açık soruldu mu? Bana bak Yusuf Tekin bu sorulara kıvırmadan net ve kesin yanıtlar bekliyoruz."