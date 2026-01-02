Haberler

Ali Mahir Başarır'dan Tayfun Kahraman Tepkisi: Aym Kararına Rağmen Tayfun Kahraman'ı Tahliye Etmemek Adaletin İstismarıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılmasına tepki gösterdi. Başarır, adaletin istismar edildiğini ve hukukun gereğinin yapılmadığını savundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AYM kararına rağmen Tayfun Kahraman'ı tahliye etmemek adaletin istismarıdır! Aylardır hastalığını bile bile acı çekmesine izin verilmesi işkencedir. Cezaevi koşullarında hastalığı artan ve MS atağı geçirdiği için apar topar hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman, Türkiye bir hukuk devleti olsaydı eğer, şimdi evinde olurdu!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

Yıllardır Süper Lig'deydi! Yeni adresi çok konuşulur
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk