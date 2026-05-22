CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği: Yargı Kararı, Siyasi Partilerin İç Demokratik Süreçlerine Müdahaledir

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği (ÇAVDER), CHP 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesine yönelik yargı kararına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Avukat Murat Tursun, "Yargı kararı, siyasi partilerin iç demokratik süreçlerine yönelik bir müdahaledir ve Türkiye'de demokrasi adına ciddi endişeler doğurmuştur" dedi.

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Murat Tursun, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"PARTİ YÖNETİMLERİNİN MEŞRUİYETİ MAHKEME KORİDORLARINDA DEĞİL SANDIKTA BELİRLENİR"

Tursun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin yargı kararı; siyasi partilerin iç demokratik süreçlerine yönelik bir müdahaledir ve Türkiye'de demokrasi adına ciddi endişeler doğurmuştur. Siyasi partilerin genel başkanları millet iradesiyle belirlenir. Farklı mevzuatların zorlanarak siyasi süreçlere uygulanmaya çalışılması hiçbir zaman hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz. Siyasi partiler milletin temsil mekanizmalarıdır. Parti yönetimlerinin meşruiyeti mahkeme koridorlarında değil, ancak sandıkta belirlenir. Bugün bir siyasi partiyi hedef alan girişimlerin, yarın tüm siyasi yapıları ve milli iradeyi etkileyeceği kuşkusuzdur."

"BU YETKİ YALNIZCA SEÇİM KURULLARI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDADIR"

Bir siyasi partinin kurultay süreçlerini denetleme ve iptal etme yetkisinin Asliye Hukuk veya İstinaf Mahkemelerinde olmadığını belirten Tursun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, bir siyasi partinin kurultay süreçlerini denetleme ve iptal etme yetkisi Asliye Hukuk veya İstinaf Mahkemeleri değildir. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu gereği bu yetki yalnızca seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecine yönelik verilen mutlak butlan kararı hukuksuz bir müdahaledir ve kesinleşmiş seçim sonuçlarını ortadan kaldırması açıkça hukuka aykırıdır. Yine, yargının siyasi rekabet alanına müdahale aracı olarak kullanılmasının toplumsal barışı ve demokrasiyi zedeleyeceği şüphesizdir."

"HUKUK, SİYASETİ DİZAYN ETMENİN ARACI YAPILAMAZ"

Tursun, hukuk devleti, bağımsız yargı ve demokratik yönetim vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk, siyaseti dizayn etmenin aracı yapılamaz. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan; bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi, güçlü demokrasi ve adil siyasi rekabet ortamıdır. Hiçbir siyasi görüşe yönelik hukuksuz müdahaleyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye, yargı üzerinden şekillendirilen bir siyaset anlayışını değil; şeffaf, adil ve demokratik bir yönetimi hak etmektedir. Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği olarak antidemokratik müdahalelere karşı; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA