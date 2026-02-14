Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Ttb, Tmmob, Disk ve Kesk'in İstanbul Şube Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TTB, TMMOB, DİSK ve KESK'in İstanbul Şube Başkanlarıyla yaptığı toplantıda, dayanışma ve adalet vurgusu yaptı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TTB, TMMOB, DİSK ve KESK'in İstanbul Şube Başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Meslek örgütlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çelik, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şube başkanlarıyla bir araya geldiklerini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TTB, TMMOB, DİSK ve KESK'in İstanbul Şube Başkanları ile bir araya geldik. Hayatın tüm alanında yaşanan adaletsizliğe karşı eşitlik ve demokrasi mücadelemizde meslek örgütlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

