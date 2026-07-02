Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan CHP Çüngüş İlçe Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan CHP Çüngüş İlçe Başkanı ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığınca asayiş olaylarının önlenmesi ve yasa dışı ekimle mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ihbar üzerine alınan izin doğrultusunda Elyos Mahallesi kırsalında ormanlık alana fotokapan kuruldu.

Kaydedilen görüntülerde, söz konusu bölgede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, ekili alanın sulanarak bakımının, bölgede arıcılık yapan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z. Akdağ tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, baba ve oğlu yakalandı.

Şüphelilerin evinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 38 fişek ile 2 şarjör ele geçirildi.

Ormanlık alanda ise 10 kenevir bitkisi ve 14 tohum yatağı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.