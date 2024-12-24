CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Erdoğan'ın Yaklaşımını Reddediyorum"

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin olarak, " Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla hızla yaşanılabilir hale getirilmesi ve tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın, 'Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır, başımızın üstünde' yaklaşımını tamamen reddediyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Antalya Rixos Oteli'nde 14 yıl önce staj için çalıştığı sırada şüpheli bir biçimde ölü bulunan Burak Oğraş'ın babası ile görüştüğünü belirterek, "Kendisi Tekirdağ'da otelcilik okuyordu, 'Antalya'daki şu otele gidip staj yapacaksın' denildi. O stajı yapmak için o otele gidiyor, otelin yatakhanesinde kalıyor. Girdiği saat belli o dakikadan itibaren telefonundan haber alınamıyor. O otelde ya da misafirhanede ne gördüyse onun hayatına mal oluyor. Otelin eski havuzunun içinde cesedi bulunuyor. Olay yerine ilk giden savcı Rafet Zeybek ile konuştum. Diyor ki; 'ben keşif savcısıydım zaten intihar yazmak aklımın ucundan geçmedi çünkü oradan oraya düşmezdi'. Adli tıp kasten adam öldürmeye ilişkin rapor veriyor sonra yakalama, gözaltılar bekleniyor derken bunların hiçbiri olmuyor. İntihar etti deyip dosyayı kapatıyorlar" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Burak'ın kardeşleri olarak hepimiz buradayız bundan sonra"

"Baba Murat Bey, 'ilk günler bize taziyeye iki isim geldi' diyor. Bunlardan bir tanesi şimdi Adalet Bakanlığı'nda çalışıyor. Dediler ki, 'otelin sahibi aslında daha da yukarıda birileri, otelin görünen sahibi bu iş kapansın istiyor. Size 2011 yılının parasıyla 1 milyon lira teklif ediyor. Baba kovuyor bunları. 'Benim oğlumun cenazesi satılık değil, oğlumun adalete ihtiyacı var' diyor. On dört yıldır mücadele ediyor, çalmadığı kapı kalmadı. Otelin adı Rixos, sahibi Fettah Tamince. O dosyayı bizzat takip eden Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler 15 Temmuz gecesi tutuklandı, 19 yıl hapse mahkum edildi. O günün Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, olaydan 10 ay sonra emekli oldu ve Rixos otellerinin güvenlik müdürü oldu. Bu babayı bundan üç yıl önce Şişli Kongre Merkezi'nde Sembol İnşaata çağırıyor Fettah Tamince, diyor ki 'uğraşma artık her iş mahkemede çözülmez, amcamın işini görün' diyor. Yine para teklif ediyorlar. Baba elindeki su şişesini yere vuruyor, 'benim acım satılık değil, adalete susamışım' diyor. Kimsenin reddetmeyeceği büyüklükte bir parayı yine reddediyor. O Fettah Tamince şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında. 14 yıldır bu mücadele sürüyor 6 şüpheli var. Bu yaşananlardan sonra 2 tane soruşturmaya gerek yok denilen şüpheli için yakalama kararı çıktı. O kişiler sorgulanacak ama cenazenin ertesi günü para teklif eden o günlerde FETÖ'nün bir numaralı sermayedarı olduğu bilinen nasıl olduysa şimdi Erdoğan'ın uçağına binen Fettah Tamince de er ya da geç çıkacak ve yaptıklarının hesabını verecek. 16 yaşında bir çocuğu bir şey gördü diye susturacaksınız sonra da bu işin üstünü örteceksiniz. Ben buradan Emine Hanım'a sesleniyorum; lütfen Tayyip Bey eve geldiğinde bu mevzuyu ona sorun. Bir anne olarak Burak'ın annesinin yerine kendisini koyarak bu mevzuyla bilgi talep etmesini istiyorum."

Özel, salonda bulunan Burak Oğraş'ın babasına da, "Burak'ın kardeşleri olarak hepimiz buradayız bundan sonra" dedi.

"Kuryelerin sosyal güvence teminatı altına alınması gerekiyor"

Özel, motokurye Samet Özgül cinayetini de anımsatarak, "Öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet aldı, geçmişte suçu olduğu için 'iyi hal indirimi' alamadı diye o suçu 18 yaşından küçük işlemiş diye sonradan iyi halden yararlandırmışlar. Yanındaki iki kişiyi beraat ettirmişler ceza aldığı halde. Biz hayatını kaybettiği kavşağa adını veriyoruz. Bu davayı takip edeceğiz" diye konuştu.

"Dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla hızla yaşanılabilir hale getirilmesini söyledik"

Özel, hafta sonu Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısına Başkan Yardımcısı sıfatıyla katıldığını belirterek, "Filistin'in, Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin uluslararası alanda uğradığı haksızlıkları dile getirdik. Dünyanın pek çok ülkesinin anlamak istemediği haklı tezlerimizi tekrar ettik. Filistin konusuna ciddi zaman ayırdık ayrıca Suriye konusunda da Suriye'nin toprak bütünlüğünü, barışını, demokrasisini, bir daha Suriye'de kan akmamasını önceleyen konuları dile getirdik. 76 ülkenin temsilcilerine Türkiye'nin sığınmacı yükü karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini, bu sorunun bundan sonra hızla çözülmesi gerektiğini söyledik. Yaptığımız temaslar dünyanın ve Avrupa'nın bu konuda maddi kaynakları harekete geçirmekte hiçbir sıkıntılarının olmadığını ancak Erdoğan'la yaptıkları elverişli anlaşmanın sağladığı avantajları terk etmek istemediklerini açıkça gözler önüne seriyor. Buradan bir kez daha Erdoğan'a sesleniyoruz; Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak çok yüksek kaynaklarla hızla yaşanılabilir hale getirilmesi ve tüm sığınmacıların ülkelerine dönecekleri doğru bir planın takvimlendirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın, 'gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır, başımızın üstünde' yaklaşımını tamamen reddediyorum. O kalanlar senin başının üstünde değil Türkiye'deki insanların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar" ifadesini kullandı.

"Geçici sığınma statüsü ile ilgili gereklilik de ortadan kalkmıştır"

Özel, "Bir de bunu bir dini yaklaşıma alet ederek, Mekke-Medine arasındaki ensar muhacir ilişkisini hatırlatarak, peygamber efendimize sahip çıkılmasını söyleyerek vatandaşın inancını sömürerek kabul ettirmeye çalışıyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye soydaşlarımız oradaki mezalimden kaçıp gelirken onlara kapılarımızı açmışken Erdoğan Özal'a 'Aklını başına al, bizim fakirimiz bize yeter, millet yokluktan karısını pazarlayacak duruma gelmiş' diyecek kadar çirkinleşiyordu. Şimdi Suriyeli sığınmacılar üzerinden, Türkiye'de yeni bir seçmen potansiyeli yaratmak için Türkiye'ye bunu dayatmaya çalışıyor. Dünya para vermeye hazır, Avrupa işbirliğine hazır. Suriye'de madem ki artık Esad gitmiştir geçici sığınma statüsü ile ilgili gereklilik ortadan kalkmıştır. Herkes memleketine dönecektir. Senin başının üstünde oturanlar bizim aşımızın üstünde oturamaz" ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)