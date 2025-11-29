CHP'den Demokrasi Vurgusu: Özgürlükleri ve Eşitliği Yeniden İnşa Edeceğiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizde özgürlükleri, eşitliği, kardeşliği tekrar inşa edeceğiz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahbaz, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'deki tüm bu baskı, partimize yönelik saldırılar, kayyum tehditi, hatta son iddianame ile birlikte gündeme gelen kapatma tehditiyle karşı örgütümüzle, tüm vatandaşlarımızla birlikte bu baskıya direnerek bir demokrasi şöleni yaşıyoruz bugün. Türkiye'deki tüm bu diktatöryel rejime karşı demokrasi dersi vererek Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizde özgürlükleri, eşitliği, kardeşliği tekrar inşa edeceğiz, demokrasiyi tekrar inşa edeceğiz. Bu kurultayla birlikte en büyük adımlarından birisini atıyoruz. ve bu Türkiye'ye ders olsun istiyoruz. Bu baskıcı rejime ders olsun istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiden vazgeçmeyecek."