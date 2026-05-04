CHP 81 İlde Sahada... Müzeyyen Şevkin: Bu Ülkede Emeklinin, İşçinin, Esnafın Rahat Edebilmesi İçin Acilen CHP İktidarına İhtiyaç Var

(ADANA)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin partisinin Adana'daki saha çalışmasında,  "Bu ülkede emeklinin, işçinin, esnafın rahat edebilmesi için acilen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla Türkiye genelinde başlattığı saha çalışmalarına Adana'da da başladı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve beraberindeki partili heyet Adana'da esnafla ve derneklerle bir araya geldi.

Şevkin, "Bu ülkede emeklinin, işçinin, esnafın rahat edebilmesi için acilen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç var. Bu nedenle örgütümüzle beraber sahada çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Şevkin, girdiği bir berber dükkanında karşılaştığı emekli yurttaşa geçinip geçinemediğini sorması üzerine 20 bin lira emekli aylığı aldığını belirten vatandaş, "Çocukların ve sağdan soldan yardımı olmasa geçinemeyiz" dedi.

Başka bir emeklide Kurban Bayramı için emekliye verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yeterli olmadığını belirterek, "1000 TL verdiklerinde bir kurbanlık alınıyordu. Şimdi 4 bin lira ile 4 kilo et alınabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
