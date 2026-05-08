China Eastern Havayolları'nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Rüşvet Suçlamasıyla Dava Açıldı

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- China Eastern Havayolları eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Shaoyong hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada Liu'nun, başkalarına haksız menfaat sağlamak üzere China Eastern Havayolları Yönetim Kurulu Başkanlığı da dahil olmak üzere üstlendiği çeşitli resmi görevleri kötüye kullanmak ve karşılığında "son derece büyük meblağda" rüşvet ve değerli eşya almakla suçlandığı belirtildi.

Liu, bu yıl ocak ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti.

