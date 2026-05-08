Haberler

China Eastern Havayolları'nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Rüşvet Suçlamasıyla Dava Açıldı

China Eastern Havayolları'nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Rüşvet Suçlamasıyla Dava Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Eastern Havayolları eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Shaoyong, rüşvet almak ve resmi görevlerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Liu, bu yıl ocak ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- China Eastern Havayolları eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Shaoyong hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada Liu'nun, başkalarına haksız menfaat sağlamak üzere China Eastern Havayolları Yönetim Kurulu Başkanlığı da dahil olmak üzere üstlendiği çeşitli resmi görevleri kötüye kullanmak ve karşılığında "son derece büyük meblağda" rüşvet ve değerli eşya almakla suçlandığı belirtildi.

Liu, bu yıl ocak ayında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti.

Kaynak: Xinhua
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Araçların önünü kesti, 'polisim' deyip havaya ateş açtı

"Polisim" deyip trafiği birbirine kattı, havaya 2 kere ateş etti
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak