Cezayir Sahra Çölü'ndeki kum tepelerini sebze bahçelerine dönüştürdü
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Cezayir Sahra'sında yer alan El Oued, önceleri çorak olarak bilinen ancak şimdi uluslararası tarım merkezi haline gelen bir bölge. El Oued'in gelişimi ülkede iş imkanları yarattı ve gıda güvenliğini güçlendirdi.
Cezayir Sahra'sında yer alan El Oued, önceleri çorak olarak bilinen ancak şimdi uluslararası tarım merkezi haline gelen bir bölge. El Oued'in gelişimi ülkede iş imkanları yarattı ve gıda güvenliğini güçlendirdi.
DailyMotion.com / Güncel