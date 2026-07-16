Cezayir'de yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
Cezayir'in başkenti Cezayir'deki bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkent Cezayir'in Muhammediye ilçesindeki bir yetimhanede yangın çıktı.
Yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak