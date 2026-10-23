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Cevdet Yılmaz, Zonguldak Kilimli'deki grizu patlaması için taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, paylaşımında ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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