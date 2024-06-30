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Çeşme'deki Yangının Nedeni Sigara İzmariti

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki makilikte çıkan yangının, atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntülerde, izmariti atan kişinin alevlere müdahalede bulunmasına rağmen yangının hızla yayıldığı görülüyor. Yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki makilikte, atılan sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangının başladığı o anların mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Çeşme ilçesi kırsal Germiyan Mahallesi yakınlarındaki makilikte, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 1 helikopterle havadan, 7 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 10 saatte söndürülürken, 50 hektar alan zarar gördü. Atılan izmaritten çıktığı belirlenen yangının başlama anının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMIŞ

Görüntülerde, bir kişinin izmariti otların bulunduğu alana atması ve alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması yer alıyor. İzmariti atan kişinin alevlere müdahalede bulunmasına rağmen yayılmasına engel olamadığı da görüntülerde yer alıyor. Öte yandan, yangına neden olan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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