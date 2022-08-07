Çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı Petro'nun yemin töreni için Bogota'ya geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törenden detaylar Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile röportaj Siyasilerin uçaklarının gelişi Karşılama töreni BOGOTA - Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun göreve başlama törenine katılmak üzere çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer...
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Törenden detaylar
Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile röportaj
Siyasilerin uçaklarının gelişi
Karşılama töreni BOGOTA - Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun göreve başlama törenine katılmak üzere çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer başkent Bogota'ya geldi. Gelenleri Catam Askeri Havaalanı'nda Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez törenle karşıladı. Tören sırasında Ramirez AA muhabirine çeşitli açıklamalarda bulundu.
AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel