Çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı Petro'nun yemin töreni için Bogota'ya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşitli ülkelerin üst düzey yetkilileri, Cumhurbaşkanı Petro'nun yemin töreni için Bogota'ya geldi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Törenden detaylar Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile röportaj Siyasilerin uçaklarının gelişi Karşılama töreni BOGOTA - Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun göreve başlama törenine katılmak üzere çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer...

 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Törenden detaylar

Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile röportaj

Siyasilerin uçaklarının gelişi

Karşılama töreni BOGOTA - Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun göreve başlama törenine katılmak üzere çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer başkent Bogota'ya geldi. Gelenleri Catam Askeri Havaalanı'nda Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez törenle karşıladı. Tören sırasında Ramirez AA muhabirine çeşitli açıklamalarda bulundu.

AA / Juan David Moreno Gallego - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title