Çeşitli İllerde Muhtarlık Seçimleri Yapıldı

Çeşitli İllerde Muhtarlık Seçimleri Yapıldı
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405 yerleşim biriminde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri halk oylamasıyla gerçekleştirildi. Oy verme işlemleri tamamlanarak sonuçların sayımına geçildi.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de 2 yerleşim biriminde seçim yapıldı.

Seçimlerde, 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ankara'da vatandaşlar, Çankaya ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi Sarar İlkokulu ve Eti Mahallesi için Atatürk Lisesi'nde sandık başına gitti.

Bartın'da Çaybükü köyünün Börekçiler Mahallesi ile Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde halk oylaması yapılırken, Çankırı'da da merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi'nde ve Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy'de kurulan sandıklarda vatandaşlar oyunu kullandı.

Diyarbakır'da ise merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı seçimi için Nuriye Zeki Has Ortaokulu'na gelen vatandaşlar oy verme işlemini tamamladı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Muhtarlığı seçimi sebebiyle vatandaşlar, Vali Teoman Ortaokulu'nda ve Kırklareli'nde Akalar Mahallesi ile Yoğuntaş köyünde muhtarlık ara seçiminde oy kullanmak üzere sandığa gitti.

Konya'nın Selçuklu, Beyşehir, Kulu, Ahırlı, Doğanhisar ve Ereğli ilçelerindeki bazı mahallelerde belirlenen okullara gelen vatandaşlar oyunu kullanırken, Yalova merkeze bağlı Samanlı köyünde boş olan muhtarlık için Rebia Şenavcen Ortaokulu'nda halk oylamasına gidildi.

Çok sayıda köy sakini ve mahalleli, Denizli, Elazığ ve Sakarya'da da vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlerine geçildi.

İlk sonuçlara ilişkin olağan itiraz süreci iki hafta olarak uygulanacak.

İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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