Çermik'te Melike Belkıs Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen Melike Belkıs Şenlikleri, yerel sanatçıların konserleri ve halk oyunları ile büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Şenlik, bölgenin kültürel değerlerini yaşatmayı ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Melike Belkıs Şenlikleri" düzenlendi.

Çermik Belediyesince ilçenin kültürel değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Tepe Mahallesi'ndeki Hamam Başı Meydanında gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte, sanatçılar konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu, kültürel etkinlikler yer aldı.

Şenliğe Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
