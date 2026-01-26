Haberler

Çerkeş'te "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkeş Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak 'Sömestir Sirk Şenliği' düzenledi. Etkinlikte sirk gösterileri, yüz boyama ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne hediyesi dolayısıyla "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi'nce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sirk gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunun kendiler için motivasyon olduğunu belirterek,

"Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her hizmetin en kıymetli karşılığıdır. Çerkeş'te çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı