Çerkeş'te Minikler Kurabiye Yaptı

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Belediye Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minik öğrencilerle, ilçenin coğrafi işaretli ürünü Çerkeş kurabiyesi yaptı.

Yaz okulunda eğitim alan çocuklar için düzenlenen mutfak atölyesine Sopacı da katıldı. İlçenin kültürel değerlerini tanımaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Minikler ve Sopacı birlikte ilçenin coğrafi işaretli ürünü Çerkeş kurabiyesi yaparak pişirdi.

Etkinlik sonrası konuşan Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Çerkeş kurabiyesi bizim tescilli değerimiz. Geçmişi çok eskiye dayanıyor. Bu kültürel mirasımızı çocuklarımıza tanıtmak, hem onları ilçemizin değerleriyle buluşturmak hem de sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Kreşimizde çocuklarımız sadece eğitim değil, aynı zamanda hayatı da öğreniyor." dedi.

Çerkeş Belediyesinin çocuklara yönelik bu tür etkinliklere devam edeceği öğrenildi.