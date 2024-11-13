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Cep Telefonunu Almak İçin Falezlere İnmek İstedi, Kayalıklara Düştü

Cep Telefonunu Almak İçin Falezlere İnmek İstedi, Kayalıklara Düştü
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Haberler
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Antalya'da cep telefonunu falezlere düşüren 61 yaşındaki Murat Karaca, telefonunu almak için aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip kayalıklara yuvarlandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Karaca hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da cep telefonunu falezlere düşüren Murat Karaca (61), aşağı inip almak isterken dengesini kaybedip düşünce kayalıklara yuvarlandı. Başından yaralanan Karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Murat Karaca, falezlere cep telefonunu düşürdü. Karaca, telefonunu alabilmek için falezlere inerken dengesini kaybedip, kayalıklara yuvarlandı. Sabah erken saatlere kadar mahsur kalan Karaca'nın yardım sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla kayalıklardan metrelerce inerek Murat Karaca'ya ulaştı ve sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen Karaca'nın başından yaralandığı görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, "Aşağı inmeye çalışırken ayağım kaydı. Kayalıklara düştüm" dedi. Murat Karaca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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