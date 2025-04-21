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Cemi'i Can Deliorman'dan Bolşoy Tiyatrosu'nda Unutulmaz Konser

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Moskova Paskalya Festivali'nin açılışında konser yönetti. Festivalde, Deliorman, efsanevi Maestro Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman, tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda Moskova Paskalya Festivali'nin açılışında konser yönetti.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki tarihi Mariinski Tiyatro Orkestrasında, geçen seneden bu yana yönettiği 18 konserde, repertuarın büyük eserlerinin yanı sıra Türk eserlerine sıklıkla yer veren Şef Deliorman, bu kez de Bolşoy Tiyatrosu sahnesinde görev aldı.

Bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesinde yapılan 24. Moskova Paskalya Festivali, dün akşam Mariinski ve Bolşoy Tiyatroları Birleşik Senfoni Orkestrası'nın konseriyle törenle açıldı.

Festivalin kurucu şefi Valeri Gergiev ile aynı sahneyi paylaşan Deliorman, Ruslan ve Lyudmila Operası'nı yönetti.

Bu festivalle Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk kez konser yöneten Deliorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Paskalya Festivali'nin açılışında efsanevi Maestro Gergiev ile aynı sahneyi paylaşmak unutulmaz bir deneyim. Onur duydum ve minnettarım." ifadelerini kullandı.

Festivalde Çaykovski'nin doğumunun 185. yılı da kutlanıyor

Bolşoy Tiyatrosu'nun internet sayfasında yer verilen bilgilere göre, Moskova Paskalya Festivali 2002'de Valeri Gergiev ve Moskova hükümetinin girişimiyle kuruldu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle 2003'te Rusya'nın genelinde sürdürülen bir festival statüsüne kavuştu.

Festivalin, tarihinde ilk kez Bolşoy Tiyatrosu sahnesinde gerçekleşmesi, ülkenin müzik hayatındaki bu önemli etkinliğe ayrı bir önem kazandırdı.

"Pyotr İlyiç Çaykovski'nin doğumunun 185. yılının da kutlandığı festival kapsamında, Rusya'nın genelinde etkinlikler düzenleniyor.

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Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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