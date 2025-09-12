Haberler

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Rüşvet paralarının bulunma anı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.