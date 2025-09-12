Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.
Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel