Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından salonun bodrum katında başlatılan tadilat sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, binadaki dumanı tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.