Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerle ailesinin genetik testleri karşılaştırıldı ve uyuşma tespit edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun DNA incelemesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin baba ve anneyle uyuştuğunun tespitinin ardından, ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Şüpheli Garipoğlu'nun cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar ettiği anımsatılan kararda, müşteki avukatının 17 Ağustos 2023'te şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi.

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı

Kararda, söz konusu dilekçede, "Şüphelinin ölüp ölmediğinin veya firar edip etmediğinin bilinmediği, şüphelinin hayatta olduğu ve ailesi tarafından kaçırıldığı hususunda şüphelerin mevcut olduğu, kamuoyunda yıllardır bu doğrultuda söylentilerin bulunduğu"na ilişkin beyanların yer aldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine 26 Eylül'de, yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildiği anlatılan kararda, mezarın bulunduğu yer bakımından yetkili olan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderildiği, mezardan çıkan bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlandığı belirtildi.

Kararda, Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay ve babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan güncel olarak kan ve ağız içi sürüntü örnekleri alındığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince mezardan elde edilen bulgular ile ailenin örneklerinin mukayese edildiği aktarıldı.

İşlem sonucu hazırlanan rapora yer verilen kararda, kemik ve diş örnekleri gönderilen kişinin Tülay ve Mehmet Nida Garipoğlu çiftinin "müşterek çocuğu olabileceği"nin tespit edildiği belirtildi.

Kararda, mezara defnedilen kişinin Cem Garipoğlu olduğunun Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin raporuyla kesinleştiği vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu'nun cenazesi toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunmuş, savcılık talebi kabul ederek fethi kabir işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim'de yapılan "fethi kabir" işleminin ardından Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla bire bir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Cem Garipoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Mahkemeden DEM Partili başkanlarla ilgili karar

 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

UCM'nin yakalama kararına Netanyahu'dan ilk tepki

 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade
TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

İhracı istenen teğmenlerden ilk açıklama! Suçlamaya yanıtları çok net
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ısıtıp ısıtıp önümüze getirmeyin artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

32. Dönem POMEM polislik ön başvuru ekranı açıldı (TIKLAYINIZ) Ryan Babel ne dedi, neyi açıklayacak? Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri kimdir? 21-22 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir? 22 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Hudutsuz Sevda 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.